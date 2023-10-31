Суд арестовал пятерых участников массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы

Суд в Дагестане арестовал пятерых участников массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы, об этом во вторник, 31 октября, сообщили в Верховном суде республики.

«Постановлениями суда от 31 октября 2023 года мужчины признаны виновными в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ», — заявили ТАСС в суде.

Одному из арестованных назначено наказание в виде 10 суток административного ареста, еще четверым — по шесть суток административного ареста.

Беспорядки в аэропорту столицы Дагестана произошли 29 октября. Корреспондент «Известий» Мурад Магомедов рассказал, что к зданию пришло несколько тысяч человек с антиизраильскими плакатами, они выкрикивали лозунги в поддержку Палестины. В какой-то момент часть толпы сломала входные двери и прорвалась в здание терминала аэропорта.

По данным регионального минздрава, в результате происшествия пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. По информации главного управления МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу, установлены личности 150 участников беспорядков, 83 человека уже задержаны.

30 октября председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования дела о беспорядках в аэропорту Махачкалы и поручил руководителю СУ СК по региону Дмитрию Беляеву установить участников беспорядков и обстоятельства произошедшего.

Вечером того дня президент России Владимир Путин в связи с событиями в Дагестане провел совещание на тему попыток Запада использовать события на Ближнем Востоке для раскола российского общества. В ходе выступления российский лидер отметил, что ситуация в Махачкале инспирирована через социальные сети, в том числе с территории Украины, руками агентуры западных спецслужб.