Реклама
Прямой эфир
Общество
Источник сообщил о нахождении у задержанного ректора БФУ 700 тыс. рублей наличными
Политика
ГД приняла во II чтении проект о выплате работающим родителям с двумя и более детьми
Происшествия
В Краснодаре на площади 1,2 тыс. кв. м загорелись ангары
Мир
Прокуратура Парижа расследует дело против Марин Ле Пен
Общество
Мишустин назвал огромными прогнозируемые потребности рынка труда
Общество
Мосгорсуд оставил в силе решение о заочном аресте журналиста Колезева
Авто
За прошедшие сутки в России произошло 283 ДТП
Общество
На ЗАЭС провели ротацию инспекторов МАГАТЭ
Армия
ВС РФ нанесли высокоточный удар по месту проведения совещания командования ВСУ
Общество
МВД Дагестана сообщило о заключении 140 человек после беспорядков в Махачкале
Мир
СМИ предрекли раскол в НАТО из-за провала стратегии на Украине
Мир
Нобелевский лауреат призвал Байдена выйти из президентской гонки
Экономика
Россия предложила Индии сотрудничество по возведению малых тропических АЭС
Мир
Швейцария ввела запрет на рекламу «Известий» и еще трех изданий
Экономика
Сезонные ягоды в России подорожали на 8-16%
Армия
ВС РФ освободили населенный пункт Яснобродовка в ДНР
Наука и техника
Борисов сообщил о плане начать в РФ конвейерную сборку спутников в 2026 году
Сюжет:

МВД Дагестана сообщило о заключении 140 человек после беспорядков в Махачкале

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава МВД Дагестана Абдурашид Магомедов 9 июля сообщил, что 140 человек в настоящее время находятся под стражей по делу о беспорядках у аэропорта Махачкалы.

Беспорядки у аэропорта Махачкалы начались вечером 29 октября прошлого года. Участники пришли с антиизраильскими плакатами и скандировали лозунги в поддержку Палестины. В какой-то момент часть толпы сломала входные двери и прорвалась в здание терминала авиагавани. Причиненный аэропорту ущерб составил более 285 млн. рублей.

«Посмотрите, что произошло после событий в аэропорту. 140 человек, молодых людей, сидят в тюрьмах <...> Все сидят законно», — сказал он в ходе поездке в Сергокалинский район республики.

Кроме того, по его словам, более 1,2 тыс. участников беспорядков были привлечены к административной ответственности.

Массы в беспорядке: как идет расследование событий в аэропорту Махачкалы
Инцидент в воздушной гавани был срежиссирован с территории Украины, считают представители власти и эксперты

Президент России Владимир Путин 30 октября совещание по поводу беспорядков в аэропорту столицы Дагестана. Тогда же он указал, что данная ситуация инспирирована через социальные сети, в том числе с Украины, руками агентуры западных спецслужб. Глава государства также указал на то, что за событиями в аэропорту Дагестана стояло намерение раскачать Россию изнутри.

Глава Дагестана Сергей Меликов, в свою очередь, обратился к жителям с просьбой не давать врагам и провокаторам манипулировать собой и раскачивать ситуацию в республике.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024