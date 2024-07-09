МВД Дагестана сообщило о заключении 140 человек после беспорядков в Махачкале

Глава МВД Дагестана Абдурашид Магомедов 9 июля сообщил, что 140 человек в настоящее время находятся под стражей по делу о беспорядках у аэропорта Махачкалы.

Беспорядки у аэропорта Махачкалы начались вечером 29 октября прошлого года. Участники пришли с антиизраильскими плакатами и скандировали лозунги в поддержку Палестины. В какой-то момент часть толпы сломала входные двери и прорвалась в здание терминала авиагавани. Причиненный аэропорту ущерб составил более 285 млн. рублей.

«Посмотрите, что произошло после событий в аэропорту. 140 человек, молодых людей, сидят в тюрьмах <...> Все сидят законно», — сказал он в ходе поездке в Сергокалинский район республики.

Кроме того, по его словам, более 1,2 тыс. участников беспорядков были привлечены к административной ответственности.

Президент России Владимир Путин 30 октября совещание по поводу беспорядков в аэропорту столицы Дагестана. Тогда же он указал, что данная ситуация инспирирована через социальные сети, в том числе с Украины, руками агентуры западных спецслужб. Глава государства также указал на то, что за событиями в аэропорту Дагестана стояло намерение раскачать Россию изнутри.

Глава Дагестана Сергей Меликов, в свою очередь, обратился к жителям с просьбой не давать врагам и провокаторам манипулировать собой и раскачивать ситуацию в республике.