Политолог допустил давление США на Макрона из-за его заявлений

Соединенные Штаты могут требовать от президента Франции Эммануэля Макрона изменить свою риторику. Таким мнением 14 мая в беседе с «Известиями» поделился доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков.

По его словам, французский лидер достаточно легко дает слово, а затем его забирает.

«Макрон в этом плане абсолютно непоследовательный, абсолютно безответственный и такой популистский руководитель страны, который в меньшей степени опирается на решение проблемы и в большей степени рассчитывает на повышение информационных очков в медиасреде», — подчеркнул политолог.

При этом он отметил, что риторика ЕС в отношении конфликта на Украине всё же за последнее время изменилась и стала мягче.

«США могут требовать от Макрона, чтобы он преподносил суждения, которые будут вести к мирному решению украинского кризиса и не будут сильно контрастировать с теми усилиями, которые предпринимает администрация президента США Дональда Трампа. Совершенно очевидно, что прежняя риторика Макрона была оторвана от реальности, поэтому сегодня от него требуется не мешать», — сказал Коньков.

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров в беседе с «Известиями» отметил логические несостыковки в словах Макрона в интервью телеканалу TF1. Так, французский лидер заявил, что Украина не вступит в НАТО и якобы в связи с этим на территории страны должны быть размещены подразделения военнослужащих альянса.

«А чем отличается НАТО от того военного контингента, который ЕС хочет ввести на Украину? Это тот же НАТО. На кого рассчитаны эти тезисы Макрона, непонятно», — заключил он.

13 мая Макрон в интервью французскому телеканалу TF1 заявил, что украинцы осознают невозможность возвращения к границам 2014 года. При этом он указал, что переговоры по урегулированию конфликта поспособствуют решению территориальных вопросов.

В том же интервью французский лидер отметил, что якобы готов к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным, но только после прекращения огня на Украине. При этом Макрон допустил принятие новых санкций против РФ Евросоюзом и США в ближайшие дни.

12 мая депутат французской партии «Национальное собрание», член партии «Народное объединение» Себастьян Шеню заявил, что президент Франции не выступает за мирные инициативы по урегулированию украинского кризиса. По его словам, Макрон одержим идеей отправки войск на Украину, хотя Парижу следовало бы помогать Москве и Киеву собраться за столом переговоров.