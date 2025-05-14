Макрон заявил о понимании Киевом невозможности возврата территорий
Украинцы осознают, что возврат к границам 2014 года невозможен. Об этом во вторник, 13 мая, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
«Даже сами украинцы достаточно ясно понимают, что не смогут вернуть всё, что было потеряно с 2014 года», — сказал он в интервью телеканалу TF1.
При этом французский лидер отметил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине поспособствуют решению территориальных вопросов.
Ранее, 2 мая, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Украина не сможет вернуться к границам 2014 года. Он акцентировал внимание на том, что эту ситуацию следует воспринимать как факт.