Реклама
Прямой эфир
Мир
Песков заявил об ожидании украинской делегации 15 мая в Стамбуле
Мир
В ФРГ сообщили о желании США возобновить поставки газа по «Северному потоку – 2»
Культура
Путин назвал культурное достояние основанием для консолидации общества РФ
Спорт
ISU одобрил заявки 22 россиян на участие в отборе к Олимпиаде-2026
Мир
Эрдоган призвал НАТО не быть частью конфликта на Украине
Мир
Экс-премьер Молдавии обвинил Санду во вмешательстве в выборы Румынии
Общество
В Дагестане возбудили дело о терроризме после нападения на полицейских
Экономика
Патрушев назвал Мурманскую область значимой для экономики РФ
Общество
ГД одобрила законопроект об аресте имущества уехавших из РФ правонарушителей
Мир
Трамп предостерег Запад от вмешательства в конфликт на Украине
Мир
В Госдепе назвали встречу по Украине в Стамбуле «благоприятной возможностью»
Мир
Министр обороны Польши отверг возможность ввода войск на Украину
Экономика
Путин поддержал антикризисный план спасения угольной отрасли
Мир
Макрон заявил о готовности к диалогу с Путиным после прекращения огня на Украине
Культура
НМГ победила в восьми номинациях Ассоциации продюсеров кино и телевидения
Экономика
Банки стали требовать для разморозки счета приходить в офис с родней
Спорт
«Трактор» одержал победу над «Локомотивом» в первом матче финала Кубка Гагарина
Сюжет:

Макрон заявил о готовности к диалогу с Путиным после прекращения огня на Украине

0
EN
Фото: TASS/MARCIN OBARA
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил во вторник, 13 мая, о готовности к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным после прекращения огня.

«Да, конечно, я это сделаю в прозрачной манере, в координации с (президентом Украины Владимиром. — Ред.) Зеленским и европейскими партнерами. Диалог с ним необходим», — сказал он в интервью телеканалу TF1.

При этом Макрон также допустил, что Евросоюз (ЕС) вместе с США могут в ближайшие дни ввести новые санкции против России, передает RT.

Меры без опасности: Словакия против санкций в отношении атомной отрасли РФ
Россия может поучаствовать в развитии АЭС в республике, считают эксперты

Ранее в этот день газета Handelsblatt сообщила, что страны ЕС не смогут согласовать жесткие меры в новом пакете антироссийских санкций, так как это вызовет протест со стороны некоторых стран, входящих в состав объединения, сообщается на сайте kp.ru. Отмечается, что в список санкций не были включены спорные предложения, так как это могло бы вызвать наложение вето со стороны Венгрии или Словакии, передает ИА Регнум.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС в Варшаве 8 мая рассказала, что ЕК намерена принять 17-й пакет санкций против России к 20 мая.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025