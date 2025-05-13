Макрон заявил о готовности к диалогу с Путиным после прекращения огня на Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил во вторник, 13 мая, о готовности к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным после прекращения огня.
«Да, конечно, я это сделаю в прозрачной манере, в координации с (президентом Украины Владимиром. — Ред.) Зеленским и европейскими партнерами. Диалог с ним необходим», — сказал он в интервью телеканалу TF1.
При этом Макрон также допустил, что Евросоюз (ЕС) вместе с США могут в ближайшие дни ввести новые санкции против России, передает RT.
Ранее в этот день газета Handelsblatt сообщила, что страны ЕС не смогут согласовать жесткие меры в новом пакете антироссийских санкций, так как это вызовет протест со стороны некоторых стран, входящих в состав объединения, сообщается на сайте kp.ru. Отмечается, что в список санкций не были включены спорные предложения, так как это могло бы вызвать наложение вето со стороны Венгрии или Словакии, передает ИА Регнум.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС в Варшаве 8 мая рассказала, что ЕК намерена принять 17-й пакет санкций против России к 20 мая.