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Французский депутат указал на стремление Макрона продолжать украинский конфликт

Французский депутат Шеню: Макрон не выступает в пользу мирных инициатив
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Фото: Global Look Press
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Президент Франции Эммануэль Макрон не выступает в пользу мирных инициатив в вопросе конфликта на Украине. Об этом 12 мая сообщил депутат французской партии «Национальное собрание», член партии «Народное объединение» Себастьян Шеню.

«Макрон одержим идеей отправки войск. Он повторяет это утром, днем и вечером. <...> Макрон в любом случае не выступает с мирными инициативами, которых от него можно было ожидать», — заявил он в эфире программы «Четыре правды».

По словам депутата, идея Макрона отправить французский контингент на территорию Украины не связана с миротворческими силами. Шеню подчеркнул, что президент Франции давно выразил необходимость наращивать численность своих военнослужащих на границах.

Депутат отметил, что Парижу следовало бы вести переговоры и мобилизовать государства, которые могут помочь Москве и Киеву собраться за столом переговоров. Он уточнил, что Макрон, как и Европейский союз (ЕС), просто наблюдали за действиями других стран.

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11 мая президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия предлагает Украине возобновить 15 мая прямые переговоры в Стамбуле. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский ответил на это ультиматумом — он потребовал прекращения огня с 12 мая. Президент США Дональд Трамп призвал Украину принять предложение РФ незамедлительно, после чего Зеленский написал в Telegram-канале о том, что приедет 15 мая в Турцию на переговоры.

Доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков 12 мая поделился с «Известиями», что Евросоюз не заинтересован в мирных переговорах по украинскому конфликту. По его словам, ЕС стремится развивать «спираль насилия» в отношении России.

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