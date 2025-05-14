Таможенники пресекли контрабанду кокаина на 500 млн рублей в порту Петербурга
В порту Санкт-Петербурга задержали партию кокаина на 500 млн рублей. Об этом 14 мая сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) России.
«Сотрудники Балтийской таможни совместно с МВД России пресекли контрабанду 50 кг кокаина. Стоимость партии на черном рынке превышает 500 млн рублей», — указано в Telegram-канале ФТС.
Уточняется, что судно с незаконным грузом из Латинской Америки прибыло в Санкт-Петербург. В ходе таможенного контроля сотрудники порта обнаружили 50 брикетов кокаина, спрятанных в тайнике контейнера с бананами.
По данному факту возбуждено уголовное дело по по ч. 4 ст. 229.1 УК РФ («Контрабанда наркотических средств»). За данное нарушение предусматривается пожизненное лишение свободы.
14 апреля таможенники в аэропорту Шереметьево пресекли контрабанду цепи из золота на 8,6 млн рублей. Изделие пытались вывезти в Турцию. По словам задержанного, который выбрал зеленый коридор, цепь принадлежит ему. Он также сообщил, что не знает, сколько она стоит. По данному факту возбудили уголовное дело в соответствии с ч. 1 ст. 226.1 УК РФ («Контрабанда стратегически важных товаров»).