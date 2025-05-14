Пожар возле Циолковского локализовали. Об этом в среду, 14 мая, сообщил «Роскосмос».

«Угрозы городу и инфраструктуре Восточного нет», — отмечается в Telegram-канале.

В «Роскосмосе» рассказали, что все подразделения космодрома работают в штатном режиме, а плановые мероприятия идут в соответствии с графиком.

Кроме того, проходит полная ликвидация отдельных очагов возгорания.

Накануне в городе Циолковский загорелся лес около жилых домов на фоне массовых лесных пожаров в регионе. В пресс-службе МЧС по Амурской области позднее добавили, что для ликвидации пожара в Циолковском задействованы более 70 человек и около 20 единиц техники.