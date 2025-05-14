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Иран предложил сформировать коалицию стран Ближнего Востока для обогащения урана

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Фото: Global Look Press/Iranian Foreign Ministry
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Иран предложил сформировать консорциум, состоящий из стран Ближнего Востока, для обогащения урана с привлечением инвестиций США. Об этом во вторник, 13 мая, сообщила газета The New York Times.

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи представил этот план спецпосланнику президента США Стивену Уиткоффу 11 мая. Эта идея должна выступить в качестве альтернативы требованию Вашингтона о полном свертывании иранской ядерной программы, сообщает газета.

План сделки предполагает разрешение для Ирана обогащать уран до 3,67% и поставлять его арабским странам для гражданских целей. В качестве возможных участников консорциума издание называет Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.

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12 мая Госдеп сообщил, что США ввели санкции против одного юридического и трех физических лиц из Ирана, включая компанию Fuya Pars Prospective Technologists. Это было сделано под предлогом борьбы с разработкой ядерного оружия.

Ранее, 11 мая, президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что полный отказ страны от ядерной программы невозможен. Кроме того, он отметил, что планируется и дальше развивать мирную атомную отрасль Ирана и искать точки соприкосновения в ходе переговоров, которые нужны, кроме прочего, чтобы показать стремление Тегерана к миру, а не к конфликтам.

В тот же день в Омане завершился четвертый раунд непрямых переговоров между Ираном и США по ядерной программе. Исламскую Республику представила делегация во главе с министром иностранных дел Аббасом Аракчи, американскую — спецпосланник президента Трампа Стивен Уиткофф. 12 апреля состоялся первый раунд переговоров в Омане, второй — 19 апреля в Риме, третий раунд — снова в Омане 26 апреля.

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