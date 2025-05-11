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В Омане завершился четвертый раунд переговоров Ирана и США

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Фото: TASS/ALI HAIDER
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Четвертый раунд непрямых переговоров между Ираном и США по ядерной программе завершился в Омане. Об этом сообщает 11 мая агентство ISNA.

«Несколько минут назад в Омане завершился четвертый раунд непрямых переговоров между Ираном и США», — следует из материала.

Уточняется, что переговоры проводились через посредничество Омана. Иранскую сторону представила делегация во главе с министром иностранных дел Исламской Республики Аббасом Аракчи, американскую — спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф.

Агентство приводит заявление официального представителя иранского МИДа Исмаила Багаи, который отметил, что Иран отстаивает свои права на мирное использование ядерной энергетики. Кроме того, он подчеркнул, что Исламская Республика «готова продолжать дипломатическое взаимодействие» с целью демонстрации мирного характера ядерной программы. Помимо этого он назвал переговоры с США в четвертом раунде «сложными, но полезными».

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Аракчи 9 мая рассказал о продвижении решения вопроса по ядерной программе. Кроме того, министр добавил, что чем дальше продвинутся стороны, тем больше консультаций им потребуется.

Первый раунд переговоров состоялся 12 апреля в Омане, второй — 19 апреля в Риме, третий раунд — снова в Омане 26 апреля. Четвертый раунд планировалось провести в Риме 3 мая, но, согласно сообщению министра иностранных дел Омана, переговоры перенесли на другой день из-за проблем с логистикой.

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