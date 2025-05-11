В Иране указали на противоречивую позицию США в переговорах по ядерной программе
Противоречивые позиции США являются одной из самых серьезных проблем на переговорах по ядерной программе Ирана. Об этом 11 мая заявил министр иностранных дел исламской республики Аббас Аракчи.
«Американцы занимают противоречивые позиции на переговорах. Это одна из самых серьезных проблем переговорного процесса», — сообщил он телеканалу IRIB.
Министр добавил, что обогащение урана является достижением и гордостью Ирана, от которой страна не собирается отказываться.
Аракчи отметил, что Иран занимает хорошо известную позицию и придерживается прямой линии при переговорах. Отмечается, что глава МИД Ирана отправился в Маскат для проведения непрямых переговоров с США по ядерному досье.
9 мая Аракчи сообщил, что четвертый раунд переговоров по ядерной программе Тегерана между США и Ираном состоится 11 мая. По словам Аракчи, решение вопроса по ядерной программе продвигается. Он добавил, что чем дальше зайдут стороны, тем больше консультаций им потребуется.
Первый раунд переговоров прошел 12 апреля в Омане, второй — 19 апреля в Риме, третий раунд состоялся снова в Омане 26 апреля. Четвертый раунд должен был пройти в Риме 3 мая, но, согласно сообщению министра иностранных дел Омана, переговоры перенесли на другой день из-за проблем с логистикой.