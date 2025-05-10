Глава МИД Ирана подтвердил дату проведения нового раунда переговоров с США

Четвертый раунд переговоров по ядерной программе Тегерана между США и Ираном состоится 11 мая. Об этом 9 мая сообщил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

«В воскресенье начнется четвертый раунд непрямых переговоров с США», — говорится в сообщении пресс-службы главы МИД в Telegram-канале.

По словам Аракчи, решение вопроса по ядерной программе продвигается. Он добавил, что чем дальше зайдут стороны, тем больше консультаций им потребуется.

Глава МИД Омана Бадр бин Хамад аль-Бусаиди в свою очередь уточнил, что переговоры пройдут в Маскате.

«После координации с Ираном и США четвертый раунд переговоров запланирован на воскресенье, 11 мая, в Маскате», — говорится в сообщении аль-Бусаиди в соцсети X (бывш. Twitter).

Иранское агентство Nour News 6 мая сообщило о том, что четвертый раунд переговоров между Ираном и США по иранской ядерной программе пройдет в столице Омана Маскате 11 мая. Уточняется, что результаты переговоров в Маскате могут повлиять не только на ядерную программу Ирана, но и на взаимодействие США со странами Ближнего Востока в целом.

Первый раунд переговоров прошел 12 апреля в Омане, второй — 19 апреля в Риме, третий раунд состоялся снова в Омане 26 апреля. Четвертый раунд должен был пройти в Риме 3 мая, но, согласно сообщению министра иностранных дел Омана, переговоры перенесли на другой день из-за проблем с логистикой.