В Омане завершился третий раунд непрямых переговоров Ирана и США
Третий раунд непрямых переговоров между Ираном и США завершился в Омане. Об этом 26 апреля сообщило агентство IRNA.
Иранскую переговорную группу возглавил министр иностранных дел страны Аббас Аракчи, а с американской стороны выступил спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф, дополняет «Газета.Ru».
«Третий раунд переговоров включал также экспертные и технические обсуждения», — говорится в материале.
Второй этап переговоров Ирана и США по ядерной программе состоялся 19 апреля. Стороны также представляли Аракчи и Уиткофф. Позднее американская администрация предположила, что на встрече в Риме был достигнут некоторый прогресс.
Позже, 25 апреля, Трамп выразил готовность поддержать Израиль в случае начала вооруженного конфликта с Ираном. Он уточнил, что также готов встретиться с верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи и президентом Махмудом Пезешкианом.