Переговоры представителей Ирана и США по ядерной программе начались в Риме
Второй этап переговоров Ирана и США по ядерной программе начался в Риме. Об этом 19 апреля сообщает телеканал Al Jazeera.
«Иран и Соединенные Штаты начали второй раунд непрямых ядерных переговоров в столице Италии Риме, сообщают иранские государственные СМИ», — сказано в материале.
Уточняется, что иранскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Аббас Аракчи, США представляет спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.
Как заявляет издание, перед началом переговоров Аракчи сообщил, что ядерная сделка возможна в случае, если не будут выдвинуты «нереалистичные требования».
Ранее, 12 апреля, завершился первый раунд переговоров между США и Ираном по отмене санкций и ядерным вопросам. В ходе встречи Уиткофф в присутствии главы МИД Омана Бадр Бен Хамадом Аль-Бусаиди обменялись позициями своих правительств по этим вопросам.
18 апреля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия готова выступить посредником и играть любую роль в переговорах между США и Ираном. Глава ведомства отметил, что Исламская Республика готова к поиску этой договоренности в рамках договора о нераспространении ядерного оружия.