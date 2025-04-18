Лавров подтвердил готовность РФ стать посредником в сделке между Ираном и США
Россия готова выступить посредником и играть любую роль в переговорах между США и Ираном, которая будет полезна с точки зрения обеих сторон. Об этом 18 апреля заявил глава МИД России Сергей Лавров, отвечая на вопрос «Известий».
«Мы готовы помогать, посредничать, играть любую роль, которая с точки зрения Ирана будет полезна, и которая будет приемлема Соединенным Штатам. Мы исходим из того, что единственным вариантом договоренности, как только что сказал господин министр (речь о главе МИД Ирана Аббасе Аракчи. — Ред), являются договоренности исключительно по ядерным делам», — ответил глава дипведомства корреспонденту «Известий» Антону Золотницкому.
Лавров особо отметил, что Исламская Республика Иран готова в полной мере искать этой договоренности в рамках договора о нераспространении ядерного оружия.
«Это принципиальный момент, который обязаны учитывать те, кто пытается нагрузить переговоры не имеющими к ядерным делам вопросами и тем самым создает очень рискованную ситуацию», — заключил министр.
В начале марта американский лидер Дональд Трамп предложил России выступить посредником в переговорах США и Ирана. Аракчи уточнил, что в ходе второго раунда Иран обсудит с США рамки возможных соглашений. В свою очередь, Трамп отметил, что переговоры проходят хорошо.
Первый раунд переговоров между США и Ираном по отмене санкций и ядерным вопросам завершился в Омане 12 апреля. В ходе встречи министр иностранных дел Ирана и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф в присутствии главы МИД Омана обменялись позициями своих правительств по данным вопросам. По завершении встречи Тегеран сообщил о продолжении переговоров через неделю.
Позднее, 18 апреля, Аракчи, отвечая на вопрос «Известий», заявил, что в настоящее время ситуация в переговорах по ядерной программе сложилась так, что Исламская Республика не может вести прямые переговоры с оппонентами из-за поступающих угроз с американской стороны.