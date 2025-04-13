Трамп положительно оценил проходящие переговоры с Ираном

Американский лидер Дональд Трамп после встречи своего спецпосланника по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и иранского министра иностранных дел Аббаса Аракчи заявил, что переговоры по Ирану проходят хорошо. Об этом 12 апреля сообщило агентство Reuters.

«Трамп, находясь на борту самолета Air Force One, говорит, что переговоры по Ирану проходят хорошо», — говорится в материале агентства.

Президент США уточнил, что успешность переговоров с Ираном не означает достижения всех поставленных задач.

Кроме того, американский лидер заявил о прогрессе в урегулировании украинского конфликта. По его словам, всё продвигается хорошо.

Ранее в этот день в Омане завершился первый раунд переговоров между США и Ираном по отмене санкций и ядерным вопросам. В ходе встречи Аракчи и Уиткофф в присутствии главы МИД Омана обменялись позициями своих правительств по данным вопросам.

По завершении встречи в МИД Ирана сообщили о продолжении переговоров через неделю. Аракчи уточнил, что в ходе второго раунда Иран обсудит с США рамки возможных соглашений.

Тогда же постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил, что результаты состоявшегося в Омане первого раунда двусторонних переговоров между США и Ираном обнадеживают.