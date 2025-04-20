В США сообщили о прогрессе в переговорах с Ираном
Администрация США предположила, что на переговорах между с Ираном в Риме был достигнут некоторый прогресс. Об этом в субботу, 19 апреля, заявил телеканал ABC News.
«Сегодня в Риме во время второго раунда переговоров, продолжавшегося более четырех часов, мы добились очень хорошего прогресса в ходе прямых и непрямых обсуждений», — привел слова сотрудника администрации телеканал.
Переговоры продолжались более четырех часов, уточняет телеканал.
Следующий раунд американо-иранских переговоров состоится в ближайшие дни.
Ранее, 19 апреля, прошел второй этап переговоров Ирана и США по ядерной программе. Иранскую делегацию возглавил министр иностранных дел Аббас Аракчи. Вашингтон представлял Уиткофф.
22 ноября 2024 года Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) заявила о намерениях ввести в эксплуатацию значительное число новых модернизированных центрифуг для обогащения урана в качестве ответной меры на принятую советом управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) антииранскую резолюцию.
21 ноября совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию с критикой Ирана. Тогда США заявили совету МАГАТЭ о глубокой обеспокоенности ядерной деятельностью Тегерана.