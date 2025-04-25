Трамп допустил поддержку Израиля в возможном военном конфликте с Ираном
США поддержат Израиль в случае начала вооруженного конфликта с Ираном. Об этом 25 апреля заявил американский президент Дональд Трамп в интервью журналу Time.
«Нет, я могу пойти очень охотно [на участие в конфликте], если мы не сможем заключить сделку. Если мы не заключим сделку, я буду во главе стаи», — приводятся его слова в публикации.
Американский президент заявил, что надеется достичь ядерного соглашения с Ираном путем переговоров, но отметил, что США придется атаковать Исламскую Республику в том случае, если не удастся предотвратить появление у Ирана ядерного оружия через подписание соглашения.
Также Трамп подчеркнул, что готов к встрече с верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи и президентом Махмудом Пезешкианом.
20 апреля министр иностранных дел Гидеон Саар заявил, что Израиль никогда не планировал нападений на ядерные объекты Ирана. Он объяснил, что Израиль не хочет допускать, чтобы у Ирана появилось ядерное оружие.
Ранее, 16 апреля, газета The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме сообщила, что Израиль запланировал атаку по ядерной инфраструктуре Ирана на май текущего года. Однако Трамп отклонил эту инициативу в пользу переговоров с Тегераном. В случае реализации инициативы Тель-Авиву понадобится помощь Вашингтона для защиты от ответных ударов Тегерана.
19 апреля прошел второй этап переговоров Ирана и США по ядерной программе. Иранскую делегацию возглавил министр иностранных дел Аббас Аракчи. Вашингтон представлял спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Позднее американская администрация предположила, что на встрече в Риме был достигнут некоторый прогресс.