Реклама
Прямой эфир
Политика
Песков сообщил о встрече Путина и Уиткоффа в Кремле
Армия
Силы ПВО сбили почти 1 тыс. украинских беспилотников за неделю
Мир
Трамп подписал указ о развитии глубоководной добычи полезных ископаемых
Экономика
В Совбезе заявили об отсутствии влияния санкций против РФ на экономику страны
Мир
Трамп заявил о понимании Зеленским того, что Крым останется в составе России
Мир
В парламенте Эстонии допустили принятие законопроекта против ЭПХЦ
Мир
Трамп назвал преувеличением свои слова о завершении конфликта на Украине за день
Общество
Дело об убийстве генерал-лейтенанта Москалика передали в центральный аппарат СКР
Экономика
Глава ФАС назвал ситуацию с ценами на куриные яйца в России стабильной
Мир
СМИ узнали о желании Apple увеличить производство iPhone для США в Индии
Мир
Вучич предложил провести саммит с участием Путина и Трампа в Белграде
Мир
Глава правящей партии Грузии Гарибашвили сообщил об уходе из политики
Интернет и технологии
Российские компании представили разработки в сфере ИИ на выставке GITEX Asia в Сингапуре
Мир
WP сообщила об уходе Каспера с должности главы аппарата шефа Пентагона
Общество
Пепловое облако от извержения вулкана Безымянный достигло столицы Камчатки
Мир
В Гагаузии не подчинятся позиции правительства Молдавии и отпразднуют День Победы
Экономика
Эксперты рассказали о росте индекса стоимости на элитном рынке недвижимости
Сюжет:

Трамп допустил поддержку Израиля в возможном военном конфликте с Ираном

0
EN
Фото: REUTERS/Nathan Howard
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

США поддержат Израиль в случае начала вооруженного конфликта с Ираном. Об этом 25 апреля заявил американский президент Дональд Трамп в интервью журналу Time.

«Нет, я могу пойти очень охотно [на участие в конфликте], если мы не сможем заключить сделку. Если мы не заключим сделку, я буду во главе стаи», — приводятся его слова в публикации.

Американский президент заявил, что надеется достичь ядерного соглашения с Ираном путем переговоров, но отметил, что США придется атаковать Исламскую Республику в том случае, если не удастся предотвратить появление у Ирана ядерного оружия через подписание соглашения.

Также Трамп подчеркнул, что готов к встрече с верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи и президентом Махмудом Пезешкианом.

Ударный настрой: в Израиле обсуждают силовое решение ядерной проблемы Ирана
Тегеран близок к обладанию оружием массового поражения

20 апреля министр иностранных дел Гидеон Саар заявил, что Израиль никогда не планировал нападений на ядерные объекты Ирана. Он объяснил, что Израиль не хочет допускать, чтобы у Ирана появилось ядерное оружие.

Ранее, 16 апреля, газета The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме сообщила, что Израиль запланировал атаку по ядерной инфраструктуре Ирана на май текущего года. Однако Трамп отклонил эту инициативу в пользу переговоров с Тегераном. В случае реализации инициативы Тель-Авиву понадобится помощь Вашингтона для защиты от ответных ударов Тегерана.

19 апреля прошел второй этап переговоров Ирана и США по ядерной программе. Иранскую делегацию возглавил министр иностранных дел Аббас Аракчи. Вашингтон представлял спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Позднее американская администрация предположила, что на встрече в Риме был достигнут некоторый прогресс.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025