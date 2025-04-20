Глава МИД Израиля отрицает план удара по ядерным объектам Ирана

Израиль никогда не планировал нападения на ядерные объекты Ирана. Об этом 20 апреля заявил израильский министр иностранных дел Гидеон Саар в интервью газете The Telegraph.

«Я являюсь членом кабинета безопасности и всех закрытых форумов, и я не помню такого решения», — сказал Саар изданию.

Кроме того, он объяснил, что Израиль не хочет допускать, чтобы у Ирана появилось ядерное оружие. По мнению Саара, дипломатический путь достижения этой цели вполне приемлем для Израиля.

Ранее, 16 апреля, газета The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме сообщила, что Израиль запланировал атаку по ядерной инфраструктуре Ирана на май текущего года. Однако американский президент Дональд Трамп отклонил эту инициативу в пользу переговоров с Тегераном. В случае реализации инициативы Тель-Авиву понадобится помощь Вашингтона для защиты от ответных ударов Тегерана.

19 апреля прошел второй этап переговоров Ирана и США по ядерной программе. Иранскую делегацию возглавил министр иностранных дел Аббас Аракчи. Вашингтон представлял Уиткофф. Позднее администрация США предположила, что на встрече в Риме был достигнут некоторый прогресс.