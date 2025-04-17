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СМИ узнали о планах Израиля нанести удар по ядерным объектам Ирана

NYT: Трамп не поддержал план Израиля атаковать ядерные объекты Ирана
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Фото: REUTERS/Raneen Sawafta
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У Израиля была запланировала атака по ядерной инфраструктуре Ирана в мае этого года, но президент США Дональд Трамп отклонил эту инициативу в пользу переговоров с Тегераном. Об этом 16 апреля сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники из Белого дома.

«Официальные лица Израиля недавно разработали планы нанесения ударов по иранским ядерным объектам в мае. Они были готовы к их осуществлению и временами с оптимизмом ожидали, что Соединенные Штаты поддержат их», — следует из публикации.

Как указано, в случае реализации инициативы Тель-Авив нуждался в помощи Вашингтона для защиты от ответных ударов Тегерана и для общего успеха плана по снижению способности у Ирана разрабатывать ядерное оружие.

Однако американский лидер «предпочел дипломатию военным действиям», пишет газета.

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В конце марта 2025 года Трамп пригрозил Ирану военной атакой и вторичными пошлинами, если Тегеран не заключит соглашение с Вашингтоном по вопросу ядерной программы.

12 апреля в Маскате делегации Ирана и США провели первый раунд переговоров, встреча касалась иранской ядерной программы и американских санкций. Стороны условились продолжить контакты 19 апреля для обсуждения возможного соглашения.

16 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия могла бы стать одним из гарантов соглашения между Ираном и США по иранской ядерной программе, однако это будет зависеть от дальнейшего хода переговоров между Вашингтоном и Тегераном.

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