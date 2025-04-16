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Песков заявил о готовности РФ стать гарантом соглашения между Ираном и США

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Фото: TASS/ABACA
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Россия действительно могла бы стать одним из гарантов нового соглашения между Ираном и США по иранской ядерной программе, однако это будет зависеть от результатов переговоров, которые продолжаются между Вашингтоном и Тегераном. Об этом 16 апреля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Москва рассчитывает, что запланированный второй раунд встречи состоится, как и было условлено.

«Конечно же, всë будет зависеть от тех переговоров, которые продолжит Вашингтон и Тегеран. <…> РФ сохраняет готовность всемерно в рамках своих возможностей способствовать урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы политико-дипломатическими средствами, мы будем готовы делать всë, что от нас будет зависеть», — заявил пресс-секретарь главы государства на брифинге.

Атомный разряд: Иран и США обсудили в Омане решение ядерной проблемы
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Глава МИД Ирана Аббас Арагчи 16 апреля заявил, что власти Ирана готовы начать обсуждать условия предложенного США соглашения только в том случае, если Вашингтон не станет настаивать на полной ликвидации ядерной программы страны. Он отметил, что вопрос обогащения урана при этом не подлежит обсуждению, а является принятым фактом.

Первый раунд переговоров между США и Ираном по отмене санкций и ядерным вопросам завершился в Омане 12 апреля. В ходе встречи министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф в присутствии главы МИД Омана обменялись позициями своих правительств по данным вопросам.

По завершении встречи в МИД Ирана сообщили о продолжении переговоров через неделю. Аракчи уточнил, что в ходе второго раунда Иран обсудит с США рамки возможных соглашений. Американский президент Дональд Трамп отметил, что переговоры по Ирану проходят хорошо.

Агентство Bloomberg ранее сообщало, что Россия в ответ на просьбу США согласилась выступить посредником в переговорах по ядерной сделке. 27 марта посол Ирана в РФ Казем Джалали заявил «Известиям», что Россия играет важную роль в поиске сбалансированного решения проблемы иранского ядерного досье. Кроме того, глава МИДа Сергей Лавров во время визита в Тегеран отметил, что Москва настроена на продолжение поиска приемлемых развязок для выхода из сложившейся ситуации.

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