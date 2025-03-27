Посол Ирана оценил роль России по ядерному досье

Россия играет важную роль в поиске сбалансированного решения проблемы иранского ядерного досье. Об этом «Известиям» заявил посол Ирана в РФ Казем Джалали.

«Россия играет важную роль в разрешении вопросов ядерного досье и поиске сбалансированного решения, и взаимодействие между нашими странами находится на очень хорошем уровне», — отметил дипломат.

Посол напомнил, что 14 марта в Пекине прошла трехсторонняя встреча заместителей министров иностранных дел России, Китая и Ирана, на которой обсуждалась ядерная проблема.

«Россия — полноправный участник переговорного процесса, она всегда была частью пятистороннего формата, и после выхода США из СВПД осталась в числе стран в формате 4+1. У нас с Россией идут постоянные консультации», — отметил Казем Джалали.

Ранее, 18 февраля, на российско-американских переговорах в Эр-Рияде обсуждалось иранское досье. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, на встрече было решено провести отдельные переговоры по этой теме. Агентство Bloomberg сообщало, что РФ в ответ на просьбу США согласилась выступить посредником в переговорах по ядерной сделке.

Кроме того, глава МИД РФ Сергей Лавров во время визита в Тегеран отметил, что Москва настроена на продолжение поиска приемлемых развязок для выхода из сложившейся ситуации.

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