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Президент Ирана исключил полный отказ республики от ядерной программы

Пезешкиан: Иран никогда не стремился к обладанию ядерным оружием
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Фото: TASS/Zuma
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Полный отказ Ирана от ядерной программы невозможен. Об этом 11 мая сообщил президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан.

«Иран никогда не стремился и не будет стремиться к обладанию ядерным оружием, но он ни при каких условиях не откажется от своих прав на мирную ядерную энергию», — сказал Пезешкиан, его слова приводятся в Telegram-канале иранского правительства.

Кроме того, глава исполнительной власти республики отметил, что планируется и дальше развивать мирную атомную отрасль Ирана и искать точки соприкосновения в ходе переговоров, которые нужны, кроме прочего, чтобы показать стремление Тегерана к миру, а не к конфликтам.

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В этот же день в Омане завершился четвертый раунд непрямых переговоров между Ираном и США по ядерной программе. Исламскую Республику представила делегация во главе с министром иностранных дел Аббасом Аракчи, американскую — спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф.

12 апреля состоялся первый раунд переговоров в Омане, второй — 19 апреля в Риме, третий раунд — снова в Омане 26 апреля.

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