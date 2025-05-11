Президент Ирана исключил полный отказ республики от ядерной программы
Полный отказ Ирана от ядерной программы невозможен. Об этом 11 мая сообщил президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан.
«Иран никогда не стремился и не будет стремиться к обладанию ядерным оружием, но он ни при каких условиях не откажется от своих прав на мирную ядерную энергию», — сказал Пезешкиан, его слова приводятся в Telegram-канале иранского правительства.
Кроме того, глава исполнительной власти республики отметил, что планируется и дальше развивать мирную атомную отрасль Ирана и искать точки соприкосновения в ходе переговоров, которые нужны, кроме прочего, чтобы показать стремление Тегерана к миру, а не к конфликтам.
В этот же день в Омане завершился четвертый раунд непрямых переговоров между Ираном и США по ядерной программе. Исламскую Республику представила делегация во главе с министром иностранных дел Аббасом Аракчи, американскую — спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф.
12 апреля состоялся первый раунд переговоров в Омане, второй — 19 апреля в Риме, третий раунд — снова в Омане 26 апреля.