США ввели санкции против трех физических лиц из Ирана

США ввели санкции против одного юридического и трех физических лиц из Ирана, включая компанию Fuya Pars Prospective Technologists, под предлогом борьбы с разработкой ядерного оружия (ЯО). Об этом в понедельник, 12 мая, сообщили в Госдепе.

Как следует из заявления ведомства, под санкции попали глава иранской Организации оборонных инноваций и исследований (SPND), высокопоставленный чиновник SPND и ученый-атомщик, исследовавший взрывы и удары сотрудник SPND и аффилированная с SPND компания.

«Государственный департамент вводит санкции <...> в соответствии с указом 13382 за участие или попытку участия в деятельности или сделках, которые существенно способствуют или создают риск существенного содействия распространению оружия массового поражения или средств его доставки», — говорится в заявлении.

Ранее, 11 мая, президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что полный отказ страны от ядерной программы невозможен. Кроме того, он отметил, что планируется и дальше развивать мирную атомную отрасль Ирана и искать точки соприкосновения в ходе переговоров, которые нужны, кроме прочего, чтобы показать стремление Тегерана к миру, а не к конфликтам.