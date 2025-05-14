Расчеты «Гиацинт-С» сорвали ротацию подразделений ВСУ на южно-донецком направлении

Расчеты самоходных пушек «Гиацинт-С» группировки войск «Восток» сорвали ротацию подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Вольное Поле на южно-донецком направлении специальной военной операции (СВО). Об этом 14 мая сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что российские артиллеристы поразили позиции, укрепрайоны, боевую технику и скрывающуюся в лесополосах живую силу ВСУ.

Также в ходе контрбатарейной борьбы расчетами группировки были уничтожены орудия украинских формирований, которые вели огонь в сторону российских подразделений.

Ранее, 13 мая, в Министерстве обороны РФ сообщили, что военнослужащие 132-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск уничтожили боевую бронированную машину ВСУ в районе поселка Щербиновка в Донецкой Народной Республике (ДНР).