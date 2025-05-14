NYT узнала о признании израильскими военными угрозы массового голода в Газе

Некоторые израильские военные признали, что палестинцам в результате блокады сектора Газа и приостановок гуманитарной помощи грозит массовый голод. Об этом 13 мая сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники в Израиле.

В издании напомнили, что Тель-Авив на протяжении нескольких месяцев опровергал возможность наступления голода, представляющего серьезную угрозу жизни мирного населения.

Теперь же израильские офицеры, ответственные за анализ гуманитарной ситуации в Газе, предупредили своих командиров о нехватке продовольствия для удовлетворения даже самых минимальных потребностей в питании.

По словам источников газеты, необходимо приступить к незамедлительным действиям для быстрого восстановления поставок, чтобы предотвратить голод.

Накануне, 12 мая, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что порядка 500 тыс. палестинцев в секторе Газа страдают от чрезвычайной нехватки еды, возникшей в результате приостановок гуманитарной помощи и блокады Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ). От голода со 2 марта погибло 57 детей.