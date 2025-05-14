Сергунина рассказала о четырехкратном росте популярности Russpass

В туристическом сервисе Russpass собрано уже 50 тыс. предложений для путешественников по России. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«С начала года сервисом воспользовались больше 13 млн раз. В сравнении с тем же периодом 2024-го путешественники стали обращаться к Russpass в четыре раза чаще», — отметила Сергунина.

В текущем году по числу запросов туристов лидируют Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Татарстан, Краснодарский край, Нижегородская область и Хабаровский край.

В столице в списке самых интересных для пользователей площадок оказались Московский зоопарк, Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Музей космонавтики, Дарвиновский музей и центр океанографии и морской биологии «Москвариум» на ВДНХ.

Russpass создан по инициативе правительства Москвы в 2020 году. Сегодня там можно посмотреть туристические предложения для 85 регионов страны, приобрести железнодорожные и авиабилеты, забронировать жилье, заказать столик в ресторане. Курирует проект столичный комитет по туризму совместно с городским департаментом информационных технологий.