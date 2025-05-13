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Патрушев высоко оценил новейшее рыболовецкое судно «Капитан Соколов»

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Фото: пресс-служба вице-премьера России Дмитрия Патрушева
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев вместе с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом осмотрел построенное в рамках механизма инвестиционных квот рыболовецкое судно «Капитан Соколов» во время рабочей поездки в регион 13 мая.

«Огромное значение для экономики Мурманской области имеет рыбохозяйственный комплекс. Пользователи региона вылавливают более 10% от общероссийских объемов. Рыбодобывающие предприятия субъекта участвуют в реализации механизма инвестиционных квот, что позволяет обновлять рыболовный флот, увеличивать переработку, а также повышать эффективность производства. В целом механизм «квот под киль» придал стимул возрождению российского промыслового судостроения. В настоящее время в рамках программы завершено строительство: 27 заводов и 40 судов. Из них 23 рыбопромысловых судна и 17 судов-краболовов. За период действия механизма в Мурманской области построено восемь заводов и шесть судов», — сообщил Патрушев.

Уточняется, что один из таких объектов — рыбопромысловое судно «Капитан Соколов». На его борту размещается современная рыбообрабатывающая фабрика производительностью до 150 т мороженой рыбы и консервов в сутки. Морозильное оборудование судна способно обеспечить хранение до 1 тыс. т рыбы.

Вице-премьер отметил инновационную конструкцию носовой части корпуса. Она увеличивает рабочее пространство на судне, улучшает его мореходные качества, положительно сказывается на долговечности судна и безопасности плавания. Здесь также созданы максимально комфортные условия для проживания и работы экипажа.

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24 апреля Патрушев посетил Невский судостроительно-судоремонтный завод (ССЗ) в Ленинградской области и высоко оценил его производственные мощности. Он подчеркнул важность дальнейшего повышения квалификации персонала для качественной работы завода, а также отметил востребованность выпускаемой им продукции.

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