Патрушев высоко оценил производственные мощности Невского судостроительного завода

Председатель Морской коллегии, помощник президента РФ Николай Патрушев 24 апреля посетил Невский судостроительно-судоремонтный завод (ССЗ) в Ленинградской области, высоко оценив его производственные мощности.

В ходе встречи с руководством завода и представителями Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) помощник главы государства обсудил финансово-экономические показатели работы предприятия. Также были затронуты вопросы нынешней и перспективной загрузки завода, планы технологического и технического перевооружения его мощностей.

«Хорошо, что есть понимание дальнейшего развития завода. Присутствует серийность выпуска судов и решаются кадровые вопросы», — сделал вывод Патрушев.

Генеральный директор завода Евгений Кузнецов провел экскурсию по основным производственным объектам — заготовительному производству, корпусо-сборочному цеху, цеху сборки и сварки плоских секций с автоматической линией, открытой стапельной площадке и другим.

Председатель Морской коллегии осмотрел суда на разных этапах строительства. Он подчеркнул важность дальнейшего повышения квалификации персонала для качественной работы завода. А также отметил востребованность выпускаемой им продукции.

В настоящее время Невский ССЗ занят строительством серии из трех средних морских танкеров по контракту с Минобороны РФ, достраивает пятое судно серии из пяти сухогрузов проекта RSD59. Также там продолжается строительство серии из двух научно-исследовательских судов проекта 17050 для Росрыболовства.

6 февраля Патрушев, посещая судостроительный завод «Красное Сормово» и Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях имени Р. Е. Алексеева в Нижнем Новгороде, обсудил вопросы производственной загрузки, финансово-экономических показателей деятельности завода, а также ключевые направления модернизации производства.