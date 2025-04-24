Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Поезд столкнулся с грузовиком в Ленинградской области
Экономика
Новак поручил проработать меры поддержки предприятий угольной отрасли
Общество
В большинстве населенных пунктов Киржачского района восстановлено газоснабжение
Мир
Архиепископ заявил о подрыве Румынией независимости Молдавии через церковь
Политика
В Госдуме рассказали о возможном восстановлении ряда договоров с США
Мир
США за неделю нанесли 260 ударов по территории Йемена
Мир
Трамп назвал Гарвард угрозой демократии
Мир
Посольство РФ назвало бессмысленными и враждебными новые санкции Британии
Общество
Задержан подозреваемый в убийстве полицейского в Ленинградской области
Спорт
Российский дзюдоист Данил Лаврентьев стал чемпионом Европы
Происшествия
Возбуждено уголовное дело по факту пропажи семилетнего мальчика в Москве
Мир
Захарова негативно высказалась об атаке США по нефтяному порту в Йемене
Общество
«Автопробег Победы» прошел на Поклонной горе в Москве
Пресс-релизы
«Волонтеры Победы» дали старт международной акции «Георгиевская лента»
Мир
Великобритания запретила поставку игровых контроллеров в Россию
Общество
Разрисовавшего стену Цоя вандала арестовали на семь суток
Мир
Захарова предложила Западу расплатиться со странами Африки

Патрушев высоко оценил производственные мощности Невского судостроительного завода

0
EN
Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Председатель Морской коллегии, помощник президента РФ Николай Патрушев 24 апреля посетил Невский судостроительно-судоремонтный завод (ССЗ) в Ленинградской области, высоко оценив его производственные мощности.

В ходе встречи с руководством завода и представителями Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) помощник главы государства обсудил финансово-экономические показатели работы предприятия. Также были затронуты вопросы нынешней и перспективной загрузки завода, планы технологического и технического перевооружения его мощностей.

«Хорошо, что есть понимание дальнейшего развития завода. Присутствует серийность выпуска судов и решаются кадровые вопросы», — сделал вывод Патрушев.

Генеральный директор завода Евгений Кузнецов провел экскурсию по основным производственным объектам — заготовительному производству, корпусо-сборочному цеху, цеху сборки и сварки плоских секций с автоматической линией, открытой стапельной площадке и другим.

Председатель Морской коллегии осмотрел суда на разных этапах строительства. Он подчеркнул важность дальнейшего повышения квалификации персонала для качественной работы завода. А также отметил востребованность выпускаемой им продукции.

В настоящее время Невский ССЗ занят строительством серии из трех средних морских танкеров по контракту с Минобороны РФ, достраивает пятое судно серии из пяти сухогрузов проекта RSD59. Также там продолжается строительство серии из двух научно-исследовательских судов проекта 17050 для Росрыболовства.

О море волнуются: в строительство кораблей ВМФ в следующие 10 лет вложат 8,4 трлн рублей
Путин заявил о необходимости формирования нового облика российского флота на фоне меняющейся обстановки в мире

6 февраля Патрушев, посещая судостроительный завод «Красное Сормово» и Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях имени Р. Е. Алексеева в Нижнем Новгороде, обсудил вопросы производственной загрузки, финансово-экономических показателей деятельности завода, а также ключевые направления модернизации производства.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025