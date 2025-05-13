Россиянин Хачанов уступил Алькарасу в 1/8 финала теннисного турнира в Риме

Россиянин Карен Хачанов уступил третьей ракетке мира испанцу Карлосу Алькарасу в матче четвертого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Риме.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 3:6, 7:5 в пользу Алькараса (3-й номер посева). Хачанов был посеян под 23-м номером. В четвертьфинале Алькарас сыграет с победителем матча между британцем Джеком Дрейпером (5) и французом Корентеном Муте (без номера посева).

Хачанову 28 лет, он занимает 24-е место в рейтинге ATP. На счету россиянина семь побед на турнирах под эгидой организации.

12 мая седьмая ракетка мира россиянка Мирра Андреева вышла в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме, одержав победу над представительницей Дании Кларой Таусон. Встреча длилась 2 часа 33 минуты и завершилась со счетом 5:7, 6:3, 6:2 в пользу российской теннисистки.