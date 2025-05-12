Россиянка Мирра Андреева вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Риме

Седьмая ракетка мира россиянка Мирра Андреева в понедельник, 12 мая, вышла в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме, одержав победу над представительницей Дании Кларой Таусон.

Встреча длилась 2 часа 33 минуты и завершилась со счетом 5:7, 6:3, 6:2 в пользу российской теннисистки, передает «Спорт-Экспресс».

По итогам матча на счету Андреевой набралось два эйса, четыре двойных ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из семи. Датчанка, в свою очередь, совершила два эйса, допустила четыре двойных ошибки и смогла реализовать два брейк-пойнта из 10.

За место в полуфинале турнира россиянка будет бороться против теннисистки из США Коко Гауфф.

Днем 12 мая россиянка Диана Шнайдер одержала победу над спортсменкой из Бельгии Элизе Мертенс в матче четвертого круга турнира WTA в Риме и вышла в четвертьфинал. Встреча продлилась 77 минут и завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу теннисистки из РФ.