Римские титулы: как россияне выступают на Italian Open

Российские теннисисты с переменным успехом выступают на «Мастерсе» в Риме — последней проверке перед стартом «Ролан Гаррос». В основной женской сетке из десяти наших девушек только две смогли пробиться в 1/8 финала. Речь о первой и второй ракетках страны — Мирре Андреевой и Диане Шнайдер. Мирра впервые выиграла матч в итальянской столице, а Диана не отдала ни одного сета в двух поединках, несмотря на неожиданное расставание с тренером Динарой Сафиной (всего после месяца сотрудничества). В мужской сетке неприятно удивил только Андрей Рублев, в первом круге проигравший 61-й ракетке мира Фабиану Марожану. Зато Даниил Медведев и Карен Хачанов уверенно вышли во вторую неделю «Мастерса».

Итальянское испытание

На старте Рима Даниил позволил Кэмерону Норри взять всего шесть геймов и повел 4:0 по встречам с представителем Великобритании (экс восьмая ракетка мира опустился в конец первой сотни рейтинга). За выход в четвертый круг россиянину предстояло сыграть с Алексеем Попыриным, у которого он вел 3:1 по личным встречам. Правда, последнюю, в прошлом году на «Мастерсе» в Париже выиграл австралиец. Отметим, что чемпион прошлогоднего турнира в Монреале дошел до четвертьфинала в Монте-Карло (уступив Алехандро Давидовичу-Фокине), но не смог продолжить удачную серию в Мадриде. В Испании Алексей проиграл в первом же матче Йесперу Де Йонгу.

Видимо, это поражение тяжело далось Попырину. В матче с Медведевым он выглядел бледной тенью самого себя. При этом в самом начале именно австралиец был ближе к брейку. В третьем гейме Даниилу пришлось отыграть сразу четыре брейк-пойнта. А вот в следующем гейме россиянину хватило всего одного шанса, чтобы выйти вперед. В важнейший момент Медведев сделал отличный бэкхенд по линии (3:1). Далее он подтвердил брейк, но подать на сет у Даниила не получилось. При счете 5:3 Попырин выдал роскошный гейм и, казалось бы, полноценно вернулся в игру. Но в следующем гейме Медведеву вновь удалось взять подачу соперника, который помог двумя невынужденными ошибками (6:4).

Так Даниил взял первый сет и уверенно открыл счет во втором. Решающий же момент партии случился в четвертом и пятом геймах. Сначала Медведев достаточно уверенно сделал брейк, а затем повел 40:15 на своей подаче. Попырин выглядел максимально разгневанным и хотел разбить ракетку о покрытие римского корта, но в последний момент передумал. После этого Алексей довел дело до «ровно». В ответ россиянин сделал своевременный эйс и дождался ошибки у сетки со стороны Попырина. После этого игру можно было заканчивать. В следующем гейме Даниил сделал очередной брейк, а затем и закрыл матч с первой же попытки. Он продолжался всего 86 минут.

Далее в Риме Даниилу придется играть с восьмым сеяным Лоренцо Музетти. Полуфиналист Уимблдона-2024, на прошлой неделе дебютировавший в топ-10, проводит удачный грунтовый сезон. В Монте-Карло итальянец дошел до финала, где в трех сетах проиграл Карлосу Алькарасу. Причем по ходу матча Лоренцо получил травму четырехглавой мышцы бедра, но она оказалась несерьезной. Музетти пропустил только турнир в Барселоне, а уже в Мадриде дошел до стадии полуфинала, где его остановил Джек Дрейпер.

Проблемы Рублева

Еще быстрее стадию 1/16 финала прошел Карен Хачанов. Россиянину хватило всего 62 минут, чтобы переиграть Франческо Пассаро (6:3, 6:0). При этом уступал 0:3, 15:30, но затем выиграл 12 геймов подряд. Он повесил 27-ю «баранку» в карьере, в том числе пятую на «Мастерсах». Теперь Хачанов поборется с третьим сеяным Карлосом Алькарасом или Ласло Дьере.

А вот Андрей Рублев проиграл свой первый же матч в Риме. Первый сет остался за Фабианом Марожаном, второй — за россиянином. В начале третьей партии инициатива вновь была на стороне венгра. Андрей собрался, отыграл два матчбола на своей подаче и один на чужой, но этого было недостаточно (7:5: 4:6, 6:3). Для нашего теннисиста это поражение стало четвертым в шести последних встречах.

Марат Сафин, экс первая ракетка мира, перед началом грунтовой части сезона вошел в команду Рублева. Идея позвать его появилась еще до пандемии, но срослось только сейчас, и Андрей был очень рад началу сотрудничества. При этом сразу обозначалось, что всё может закончиться, не успев начаться, если стороны поймут, что нет контакта друг с другом.

Несмотря на то, что у Сафина было не так много времени для изменений, все «грунтовки» Рублева провалены. В Монте-Карло, Мадриде и Риме Андрей суммарно выиграл всего два матча. При этом теннисист заявил, что Сафин точно останется в его команде до окончания «Ролан Гаррос», на котором теннисист впервые за многие годы не будет в топ-16 сеяных. Будем надеяться, что там у этого звездного дуэта случится первый успех.

Быстрый разрыв

Диана Шнайдер продолжает успешное выступление в Риме как в одиночном, так и парном разряде с Миррой Андреевой. Между матчами Диана рассказала о расставании с тренером экс первой ракеткой мира Динарой Сафиной.

— Произошло всё очень спонтанно, — сказала Шнайдер «Чемпионату». — Как раз после матча в Мадриде с Игой Свентек Динара мне сообщила — в Рим она со мной не поедет. Это было сугубо ее решение. И потом она сказала, что ей пока неинтересно рассматривать дальнейшее сотрудничество. То есть это не с моей стороны была инициатива и тем более не со стороны моих родителей. Как все пишут: будто они у меня отнимают все деньги. Такое просто отвратительно читать. Очень больно, когда люди думают такое о моих родителях. На самом деле у меня с ними прекрасные взаимоотношения.

Без Сафиной Диана уверенно выиграла два матча в одиночке, в том числе повесив две «баранки» Кэролайн Доулхайд из США. Дальше Шнайдер играть с Элизе Мертенс, титулованной бельгийской теннисисткой в парном разряде. В этом сезоне Мертенс здорово смотрится и в одиночке, поэтому просто россиянке не будет.

Мира Андреева выиграла у Эмилианы Аранго из Колумбии и 30-й сеяной Линды Носковой из Чехии. Но далеко не у всех россиянок получилось успешно выступить в итальянской столице. В первом круге турнир покинули Анна Блинкова и Полина Кудерметова. Во втором — Анастасия Потапова, Анастасия Павлюченкова, Анна Калинская, Людмила Самсонова и Камилла Рахимова. В третьем — Вероника Кудерметова, проигравшая чемпионке US Open – 2021 Эмме Радукану. Экс первая ракетка в парном разряде выиграла первый сет, но в двух оставшихся партиях Радукану позволила россиянке взять всего один гейм.

Отметим, что третья ракетка России Екатерина Александрова снялась с Italian Open из-за проблем с плечом.