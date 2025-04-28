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Синхронный выход: Андреева, Шнайдер и Медведев продолжают битву за трофей

До второй недели престижного теннисного турнира в Мадриде добрались многие российские топ-теннисисты
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Фото: TASS/Chema Moya
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Четыре россиянки продолжают борьбу за титул супертурнира в Мадриде. В 1/8 финала пробились Мирра Андреева, Диана Шнайдер и Анастасия Потапова. Екатерину Александрову ждет матч третьего круга с Дарьей Касаткиной, которая с недавних пор выступает за Австралию. В мужском «Мастерсе» в 1/8 финала уверенно шагнул Даниил Медведев, за час обыгравший Хуана-Мануэля Черундоло. А вот Андрей Рублев неожиданно уступил Александру Бублику в третьем круге и впервые с 2020 года вылетит из топ-15 рейтинга.

После перерыва

Даниил Медведев попал в третий круг «мастерса» в Мадриде без игры. Россиянин должен был провести первый матч 25 апреля, но его соперник Ласло Джере снялся еще до выхода на корт. А вот новый соперник россиянина — Хуан-Мануэль Черундоло — сыграл в Испании уже четыре поединка. В квалификации он одолел Тьяго Сейбота Уайлда и Ботика ван де Зандсхюлпа, а в основной сетке после волевой победы над Александром Ковачевичем в двух партиях выбил прошлогоднего финалиста турнира Феликса Оже-Альяссима.

Даниил и Хуан-Мануэль впервые встречались друг с другом. В рейтинге Медведев сейчас 10-й, а Черундоло — 126-й. При этом аргентинец никогда не выигрывал у игроков из топ-10 в своей карьере, поэтому для него эта встреча была своеобразным вызовом. Однако навязать серьезной борьбы титулованному россиянину не получилось. В двух сетах Черундоло взял всего четыре гейма.

Медведев же показал отличную игру, особенно с учетом того, что это был его первый матч за две с лишним недели. Да, оппонент оказался не топ-уровня, но все-таки в прошлом круге он выбил прошлогоднего финалиста.

Соперник Медведева в 1/8 финала уже известен — им станет американец японского и вьетнамского происхождения Брэндон Накашима. Будущие конкуренты играли два года назад на харде в Индиан-Уэллсе, и тогда Даниил одержал победу со счетом 6:4, 6:3.

Увы, почин Даниила не смог поддержать Андрей Рублев. Второй круг он прошел на снятии Гаэля Монфиса, а в третьем не смог справиться с Александром Бубликом. Хотя перед встречей Андрей уверенно вел у своего друга в личных встречах (5:2), а второй сет забрал с «баранкой». Но в третьей партии Рублева как будто подменили. В итоге наш теннисист потеряет 950 очков и выпадет из топ-15 (сейчас 17-й в live-рейтинге). Последний раз так низко в рейтинге 27-летний москвич был в 2020 году.

В понедельник, 28 апреля, за путевку в 1/8 финала поборется еще один представитель русской тройки Карен Хачанов. После победы над Райли Опелка Карену играть против 11-го сеяного Томми Пола.

Встреча с действующей

Мирра Андреева и Диана Шнайдер неожиданно уступили на ранней стадии в паре, но зато триумфально провели матчи третьего круга в одиночном разряде. Диана вообще не испытала проблем в матче против представительницы Латвии Анастасии Севастовой — не отдала ни одного гейма (6:0, 6:0) и завершила матч всего за 44 минуты. Шнайдер во всем превосходила соперницу, но особенно мощно выглядело ее преимущество на приеме — Севастова практически не доставляла проблем своей подачей.

Шнайдер в третий раз в карьере закрыла игру двумя «баранками», однако на уровне WTA сделала это впервые. Перед стартом грунтовой части сезона у россиянки сменился тренер — последние несколько недель она работает под руководством Динары Сафиной и уже вплотную подобралась к карьерному максимуму в рейтинге WTA. Сейчас она занимает 13-е место, в мае 2024-го было 12-е. В следующем круге Шнайдер встретится со второй ракеткой мира и действующей чемпионкой турнира Игой Свентек.

17-летняя Мирра выглядела не так уверенно с представительницей Польши Магдаленой Френх. Первый сет сложился для молодой россиянки по-настоящему тяжело: она много ошибалась (22 невынужденные ошибки и три двойные против 19 и нуля у соперницы соответственно), а Фрех прилично выглядела в защите — заставляла Андрееву играть по задней линии и при этом сама порой включала мощный напор.

У россиянки долгое время не шла подача — в первом сете она выиграла лишь 66,7% процента розыгрышей первым мячом (у Фрех — 72,2). После того как Магдалена сравняла счет на ее подаче (5:5), Андреева едва не прослезилась. Но в нужный момент нашу спортсменку выручил прием: после тревожного эпизода Мирра моментально сделала обратный брейк и дальше взяла свою подачу. Первый сет закончился со счетом 7:5 и продлился 59 минут.

Во втором сете россиянка чувствовала себя гораздо увереннее, оформив победный гейм на приеме (6:3). Неслучайно она — лидер тура в этом сезоне по брейкам на «тысячниках». В следующем раунде Мирра встретится с украинкой Юлией Стародубцевой, которая в своем матче переиграла другую россиянку — Людмилу Самсонову. В прошлом году Андреева дошла до четвертьфинала турнира — чтобы не потерять очки в рейтинге WTA, ей надо повторить результат.

Оформила путевку в 1/8 и Анастасия Потапова, победившая Софию Кенин. Матч продолжался почти три часа, а в тай-брейке решающего сета россиянка отыграла у американки два матчбола. В четвертом круге Потапова встретится с украинкой Мартой Костюк.

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