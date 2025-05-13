Напавший на корреспондента телеканала «78» мужчина оказался экс-сотрудником УФСИН

Напавший на корреспондента телеканала «78» Алену Чернышеву мужчина оказался бывшим сотрудников Управления федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН). Об этом вещатель сообщил 13 мая.

«В 90-е годы мужчина, напавший на нашего корреспондента, работал в должности фельдшера в «Крестах». Затем Юлий Ж. открывал и закрывал разные ИП. В настоящее время его очередная фирма занимается разработкой микроскопов», — указано в Telegram-канале «78».

Уточняется, что после произошедшего мужчина был допрошен сотрудниками МВД по Невскому району Санкт-Петербурга, затем его направили на допрос в Следственный комитет (СК) России. По данным телеканала, в дальнейшем нападавший жаловался на ухудшение самочувствия и уехал в госпиталь для ветеранов войн. В настоящее время он находится в том же медучреждении.

Ранее в этот день «78» сообщил, что после нападения Чернышевой начали поступать угрозы и оскорбления в соцсетях. По данным телеканала, сообщения приходят с аккаунтов, зарегистрированных на украинские сим-карты.

12 мая стало известно, что неизвестный мужчина напал на Чернышеву во время ее работы, когда она общалась с соседями пострадавшего от взрыва петарды подростка. У девушки диагностировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ушибы и кровоподтек нижней челюсти слева.

В тот же день официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что отдел дознания УМВД России по Невскому району Санкт-Петербурга возбудил уголовное дело по факту нападения. Позднее также было возбуждено дело по ч. 3 ст. 144 УК РФ («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с насилием над журналистом»).