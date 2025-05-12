МВД возбудило дело после нападения на журналистку канала «78» в Петербурге
Отдел дознания УМВД России по Невскому району Санкт-Петербурга возбудил уголовное дело по факту нападения на корреспондентку телеканала «78» Алену Чернышеву. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.
«Дознавателем отдела дознания УМВД России по Невскому району возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью». — Ред.)», — говорится в публикации.
Уточняется, что во время съемки репортажа в доме № 2 по улице Грибакиных на 19-летнюю девушку напал неизвестный мужчина и ударил ее. Сотрудники полиции установили личность нападавшего — им оказался 56-летний местный житель. Его доставили в отдел полиции.
Днем ранее стало известно о нападении на корреспондента телеканала «78» Алену Чернышеву во время ее работы. Неизвестный мужчина нанес корреспонденту удар, когда она общалась с соседями пострадавшего от взрыва петарды 18-летнего подростка. Позже сообщалось, что злоумышленник схватил журналистку за одежду, попытался вытолкнуть ее из подъезда и нанес удар в область лица.