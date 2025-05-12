СК начал проверку по факту нападения на корреспондента телеканала «78»

Следственный комитет (СК) России проводит проверку по факту нападения на журналистку телеканала «78» Алену Чернышеву, которая готовила репортаж. Об этом 12 мая сообщило Главное следственное управление (ГСУ) СК России по Санкт-Петербургу.

«В следственный отдел по Невскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу поступила информация о том, что 11 мая в подъезде дома на улице Грибакиных на стажера-журналиста телеканала, которая, согласно съемочному заданию, готовила репортаж о травмировании подростка, напал мужчина», — следует из публикации в Telegram-канале.

По словам пострадавшей, злоумышленник схватил ее за одежду, попытался вытолкнуть из подъезда и нанес удар в область лица.

Сообщается, что следователи организовали проверку по ст. 144 УК РФ («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с насилием над журналистом»).

Как сообщает пресс-служба ведомства, правоохранители по результатам проверки примут процессуальное решение.

Ранее в этот же день стало известно о нападении на корреспондента телеканала «78» Алену Чернышеву во время ее работы. Уточнялось, что мужчина нанес корреспонденту удар, когда она общалась с соседями пострадавшего от взрыва петарды 18-летнего подростка.