Реклама
Прямой эфир
Общество
СК начал проверку по факту нападения на корреспондента телеканала «78»
Авто
В Госдуме предложили ужесточить наказание за отказ пропустить машину скорой помощи
Мир
ЕС потратит €900 млн доходов от активов РФ на оружие и боеприпасы для Украины
Мир
В МИД Германии заявили о намерении продолжить поставки оружия Киеву
Мир
Постпред Украины при ООН раскритиковал Мерца за скрытие поставок Киеву
Спорт
Российский дзюдоист Игольников стал победителем турнира Большого шлема в Астане
Пресс-релизы
30 мая музей «Новый Иерусалим» представит выставку «Свет между мирами»
Общество
Уголовное дело о теракте возбудили по факту обстрела Рыльска ВСУ
Общество
Финансовая управляющая Блиновской потребовала отобрать у ее детей квартиру в Москве
Спорт
Дегтярев объяснил взносы в WADA перспективой возвращения России в мировой спорт
Общество
Якутский министр принес извинения за ненадлежащие подарки ветеранам
Авто
В России представили «Газель» для скорой помощи с полным приводом
Армия
ВС РФ освободили населенный пункт Котляровка в ДНР
Мир
Глава РСМД указал на возможные переговоры РФ и Украины на уровне дипломатов
Происшествия
Четыре мирных жителя Херсонской области погибли за сутки в результате атак ВСУ
Мир
СМИ узнали о поддержке Трампом России после ультиматума ЕС о перемирии на Украине
Общество
В Запорожской области сократили длительность комендантского часа

СК начал проверку по факту нападения на корреспондента телеканала «78»

0
EN
Фото: Global Look Press/Belkin Alexey
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Следственный комитет (СК) России проводит проверку по факту нападения на журналистку телеканала «78» Алену Чернышеву, которая готовила репортаж. Об этом 12 мая сообщило Главное следственное управление (ГСУ) СК России по Санкт-Петербургу.

«В следственный отдел по Невскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу поступила информация о том, что 11 мая в подъезде дома на улице Грибакиных на стажера-журналиста телеканала, которая, согласно съемочному заданию, готовила репортаж о травмировании подростка, напал мужчина», — следует из публикации в Telegram-канале.

По словам пострадавшей, злоумышленник схватил ее за одежду, попытался вытолкнуть из подъезда и нанес удар в область лица.

Сообщается, что следователи организовали проверку по ст. 144 УК РФ («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с насилием над журналистом»).

Как сообщает пресс-служба ведомства, правоохранители по результатам проверки примут процессуальное решение.

Невзгода слова: за что МИД Израиля начал травлю журналиста «Известий»
Власти еврейского государства препятствуют работе Никиты Кулюхина после неудобного вопроса местному политику

Ранее в этот же день стало известно о нападении на корреспондента телеканала «78» Алену Чернышеву во время ее работы. Уточнялось, что мужчина нанес корреспонденту удар, когда она общалась с соседями пострадавшего от взрыва петарды 18-летнего подростка.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025