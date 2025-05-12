В Петербурге неизвестный напал на корреспондента телеканала «78»

Неизвестный мужчина напал на корреспондента телеканала «78» Алену Чернышеву во время ее работы в тот момент, когда она общалась с соседями пострадавшего от взрыва петарды 18-летнего подростка. Об этом стало известно 11 мая.

По информации телеканала, мужчина нанес корреспонденту удар и повалил ее, после чего протащил ее по земле и начал душить. Девушке удалось отбиться, но неизвестный еще несколько раз ударил ее по лицу.

Соседи, с которыми работала корреспондент, заявили, что видели нападавшего, но якобы не знают его личности и места проживания. После инцидента сотрудница написала на мужчину заявление в полицию.

22 января стало известно, что в Санкт-Петербурге на 27-й линии Васильевского острова на корреспондента телеканала «78» Анастасию Курочкину напал мужчина. Курочкина освещала ситуацию с запертой в машине собакой, когда подверглась нападению со стороны ее хозяина.