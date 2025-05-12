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У корреспондента канала «78» диагностировали сотрясение мозга после нападения

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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У избитой журналистки телеканала «78» Алены Чернышевой диагностировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ушибы и кровоподтек нижней челюсти слева. Об этом 12 мая сообщила сама пострадавшая.

«Он также меня тащит. Мне тяжело дышать, мы сюда выходим, идем за дом, туда. Спустя пару метров после подъезда я уже начинаю кричать на улице: «Помогите! Спасите!» Здесь, на площадке, были какие-то люди, но никто не обратил внимания», — рассказала о деталях нападения Чернышева.

Мужчина нанес корреспонденту удар и повалил ее, после чего протащил по земле и начал душить. Девушке удалось отбиться, но неизвестный еще несколько раз ударил ее по лицу. После нападения журналистка написала заявление в полицию.

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Ранее 12 мая стало известно, что неизвестный мужчина напал на Чернышеву во время ее работы, когда она общалась с соседями пострадавшего от взрыва петарды подростка.

В тот же день официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что отдел дознания УМВД России по Невскому району Санкт-Петербурга возбудил уголовное дело по факту нападения. Позднее также было возбуждено дело по ч. 3 ст. 144 УК РФ («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с насилием над журналистом»).

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