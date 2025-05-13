Корреспонденту телеканала «78» начали поступать угрозы после нападения

Корреспонденту телеканала «78» Алене Чернышевой начали поступать угрозы и оскорбления в социальных сетях после нападения. Об этом 13 мая сообщил телеканал в Telegram-канале.

«Сообщения на личный аккаунт Алены приходят со страниц, которые зарегистрированы на украинские сим-карты», — говорится в публикации.

Уточнятся, что по факту нападения были возбуждены два уголовных дела.

12 мая стало известно, что неизвестный мужчина напал на Чернышеву во время ее работы, когда она общалась с соседями пострадавшего от взрыва петарды подростка. У девушки диагностировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ушибы и кровоподтек нижней челюсти слева.

В тот же день официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что отдел дознания УМВД России по Невскому району Санкт-Петербурга возбудил уголовное дело по факту нападения. Позднее также было возбуждено дело по ч. 3 ст. 144 УК РФ («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с насилием над журналистом»).