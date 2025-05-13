Прокуратура Ленобласти выявила нарушения в кафе после гибели трехлетней девочки
Прокуратура Ленинградской области в ходе проверки выявила многочисленные нарушения в кафе Лодейного Поля, после посещения которого погибла трехлетняя девочка. Об этом 13 мая сообщили в ведомстве.
Отмечается, что по поручению прокурора Ленинградской области лодейнопольский городской прокурор выехал в кафе, где были обнаружены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.
«Выявлены факты отсутствия технологических карт приготовления продуктов питания, отсутствуют сопроводительные документы на закупаемую продукцию, а также грубо нарушены порядок и условия хранения продукции», — подчеркнул прокурор.
Кроме того, у ряда сотрудников предприятия общественного питания нет санитарных книжек, уточнили в ведомстве. Там добавили, что для устранения нарушений будет принят исчерпывающий комплекс мер реагирования.
Ранее в этот день сообщалось, что трехлетняя девочка погибла после посещения кафе в Лодейном Поле. Она скончалась в больнице от остановки сердца. По словам мамы ребенка Дарьи, судмедэксперт еще не доказал факт отравления в кафе, смерть могла быть несчастным случаем.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по пп. «б», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека»). В настоящее время деятельность заведения приостановлена.