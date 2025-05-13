В Ленинградской области возбудили дело по факту гибели ребенка после посещения кафе

В Лодейном Поле Ленинградской области возбудили уголовное дело по факту гибели трехлетнего ребенка после посещения кафе. Об этом 13 мая сообщили в пресс-службе регионального следственного управления Следственного комитета (СУ СК) РФ.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. «б, в» ч.2 ст.238 УК РФ («Оказание услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека»)», — говорится в Telegram-канале.

Предварительно, 9 мая неустановленные лица среди сотрудников заведения оказали услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья. В результате девочка отравилась, она скончалась в больнице. В кафе была направлена следственно-оперативная группа под руководством руководителя следственного отдела, а также с участием следователя, сотрудников Роспотребнадзора, судебно-медицинского эксперта и полицейских.

В настоящее время деятельность заведения приостановлена. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, назначены судебные экспертизы для выяснения причин гибели ребенка.

Мать погибшей девочки Дарья в свою очередь сообщила «Известиям», что судмедэксперт еще не доказал факт отравления в кафе. По ее словам, смерть ребенка могла быть несчастным случаем. Она уточнила, что точная информация появится после похорон, назначенных на 14 мая.

По ее словам, в кафе девочка была вместе с отцом, они заказали порцию картофеля фри. Ребенок почувствовал недомогание в течение часа, ее самочувствие ухудшилось к 22:00. По словам Дарьи, она вызвала скорую помощь около 01:00, но отказалась от госпитализации, поскольку в семье есть еще один малолетний ребенок. Повторно она вызвала бригаду скорой помощи спустя 12 часов, 10 мая. Девочку доставили в больницу, где она скончалась от остановки сердца.

2 апреля пятилетнюю девочку доставили в больницу в Москве после травли насекомых в подъезде. По словам источника «Известий», пострадала также сестра девочки, ее доставили в больницу с подозрением на острую интоксикацию.