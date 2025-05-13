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Продажи новых автомобилей в РФ могут упасть на 20% по итогам года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Продажи новых легковых автомобилей по итогам 2025 года могут снизиться на 20% относительно предыдущего года и составить 1,25 млн машин. Об этом 13 мая директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков рассказал на Московском международном форуме автомобилестроения IMAF в ходе выставки MIMS 2025 в Москве, передает корреспондент «Известий».

«Кредиты так и будут дорогими, ставки банков — высокими. «Ждуны» с рынка, наверное никуда не денутся. Достаточно много людей живут в парадигме «только не Китай» — парк автомобилей на 95% состоит из некитайских автомобилей. Каждый 20-й россиянин пересел на «китайца», но очень многие не хотят на него пересаживаться. Если текущая динамика рынка сохранится до конца года, мы увидим падение минимум на 20%», — сказал Целиков.

Для того, чтобы сработал оптимистичный прогноз, который предполагает итоговые продажи за год на уровне 1,4 млн автомобилей (-10% относительно 2024 года), в экономике должны произойти серьезные изменения, указал он. Представители банков предполагают, что ключевая ставка ЦБ сохранится на уровне 21%, в конце года ожидается ее снижение до 19-20%, поделился аналитик.

«В мае мы ожидаем небольшое падение относительно апреля. Продажи в районе 80-85 тыс. автомобилей будут хорошим результатом. В июне рынок составит 90-100 тыс. единиц. Во втором полугодии ожидаю небольшого восстановления рынка. Факторов существенного роста пока не вижу. Для того, чтобы выйти на озвученный нами ранее базовый прогноз — это −15% к прошлому году, 1,325 млн проданных машин, — в среднем продажи должны составлять 120-130 тыс. легковых автомобилей ежемесячно даже с учетом мая и июня», — подчеркнул Целиков.

Качели с колесами: продажи машин в апреле упали еще на четверть
В России отмечается рост доли новых автомобильных брендов на рынке

7 мая стало известно, что по итогам апреля в России было реализовано 102,1 тыс. новых легковых автомобилей, что на 25,5% меньше, чем в том же месяце прошлого года. Haval Jolion стал лидером российского рынка в сегменте кроссоверов и внедорожников (SUV) в апреле.

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