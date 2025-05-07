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Перечислены самые продаваемые кроссоверы в России

«Автостат»: Haval Jolion стал самым продаваемым SUV в России в апреле
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Haval Jolion стал лидером российского рынка в сегменте кроссоверов и внедорожников (SUV) по итогам апреля. Всего за месяц было реализовано 5,5 тыс. таких автомобилей на первичном рынке, сообщает аналитическое агентство «Автостат» 7 мая.

На втором месте с показателем 4,1 тыс. единиц находится кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max. Следом идут два вазовских внедорожника — Lada Niva Travel и Niva Legend (3,1 тыс. и 2,9 тыс. ед. соответственно). Замыкает первую пятерку наиболее популярных моделей SUV кроссовер Geely Monjaro (2,7 тыс. ед.), который попал в нее впервые с ноября прошлого года.

Далее расположились Belgee X50 (2,7 тыс. ед.), Haval M6 (2,6 тыс. ед.), Chery Tiggo 4 Pro (2,3 тыс. ед.), а также Changan Uni-S / CS55 Plus (2,1 тыс. ед.).

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Ранее в этот день стало известно, что по итогам апреля в России было реализовано 102,1 тыс. новых легковых автомобилей, что на 25,5% меньше, чем в том же месяце прошлого года.

Лидером российского авторынка среди всех легковых моделей стала Lada Granta. В середине весны в РФ было продано почти 13 тыс. автомобилей семейства Granta (включая произведенные на его базе), что на 33,2% меньше, чем год назад.

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