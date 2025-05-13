Европейский парламент (ЕП) начал расследование поездки группы евродепутатов в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) в Москву. Об этом 13 мая сообщил депутат Кипра и блогер Фидиас Панайоту.

«Должен сказать вам, что наш визит в Москву с другими евродепутатами совершенно не понравился Европарламенту, он начал уже расследование против нас», — рассказал он видеоролике на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter).

8 мая журнал Der Spiegel соообщил о намерении пяти депутатов Европейского парламента приехать на праздование Победы в столицу. Отмечалось, что желание выразили депутаты из Чехии, Кипра и Словакии, а также два немецких члена фракции «Союза Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (BSW) Рут Фирмених и Михаэль фон дер Шуленбург.

Гостями парада на Красной площади стали более 25 иностранных лидеров, а также военные дружественных России стран и зарубежные делегации. По его окончании президент РФ Владимир Путин на приеме поблагодарил зарубежные делегации за приезд в столицу РФ на торжественные мероприятия.