Парад Победы в Москве 9 мая планируют посетить пять депутатов Европейского парламента. Об этом 8 мая сообщил журнал Der Spiegel.

«Туда (в Москву. — Ред.) также направляется небольшая группа представителей ЕС, в том числе два немецких члена [фракции «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость»] BSW», — говорится в материале.

Уточняется, что российскую столицу посетят политики BSW Рут Фирмених и Михаэль фон дер Шуленбург. По данным журнала, они вошли в состав делегации, пребывание которой уже обсуждалось в высших кругах РФ.

Согласно публикации, в составе делегации также будут депутаты из Чехии, Кипра и Словакии. Der Spiegel подчеркивает, что в Москве они планируют «провести переговоры с парламентариями и другими представителями политики и культуры».

Президент Сербии Александр Вучич, прилетевший в Москву на праздничные мероприятия по случаю 80-летия Великой Победы, 7 мая подчеркнул, что ему безразлична реакция западных стран на его визит в РФ. Он отметил, что пообещал президенту РФ Владимиру Путину приехать на парад и не планировал нарушать данное слово.