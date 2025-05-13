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Политолог отметил разделение Зеленским логики вечного военного конфликта с РФ

Политолог Асафов: Зеленский разделяет логику ЕС о вечном конфликте с РФ
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Фото: AP/Andrii Marienko
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Президент Украины Владимир Зеленский разделяет логику Евросоюза (ЕС) о вечном конфликте с РФ. Об этом 13 мая в беседе с «Известиями» заявил политолог Александр Асафов.

«Позиция Зеленского и его окружения показывает, что им не нужно никакое прекращение боевых действий, им не нужен мир. Они связывают свое политическое, да и не только политическое будущее только с постоянным конфликтом, желательно с постоянной эскалацией», — сказал политолог.

По его словам, Зеленский вместе с лидерами Евросоюза (ЕС) пытается искать политические уловки, чтобы получить паузу, а затем продолжить конфликт.

«Поиск политических уловок вместе с европейскими лидерами, которые заинтересованы исключительно в продаже собственного вооружения и заработке на этом, показывает, что [у Зеленского] возможность принимать решения довольно ограничена. Во-вторых, он разделяет эту логику вечного конфликта с Россией», — рассказал Асафов.

Он отметил, что в ЕС заинтересованы исключительно в продаже собственного оружия и заработке на нем.

«Они (ЕС и Украина. — Ред.) стараются создать какие-то такие условия, которые точно Россия выполнить не сможет», — заключил эксперт.

Укрощение огня: готов ли Киев к прямым переговорам с РФ
Пока украинские власти продолжают ставить ультиматумы, повторяя звучащие из Европы угрозы

11 мая президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия предлагает Украине возобновить 15 мая прямые переговоры в Стамбуле.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский ответил на это ультиматумом — он потребовал прекращения огня с 12 мая. Президент США Дональд Трамп призвал Украину принять предложение РФ незамедлительно, после чего Зеленский заявил, что приедет в Стамбул 15 мая.

12 мая глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что без прекращения огня невозможно начало переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине. Доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков в беседе с «Известиями» заявил, что ЕС не заинтересован в мирных переговорах по Украине и стремится развить «спираль насилия» в отношении РФ.

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