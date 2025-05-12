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Политолог объяснил ультиматумы ЕС после инициативы РФ о переговорах с Украиной

Политолог Коньков: Европа стремится развивать «спираль насилия» в отношении РФ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Европейский союз (ЕС) не заинтересован в мирных переговорах по Украине, ЕС стремится развивать «спираль насилия» в отношении РФ. Таким мнением 12 мая поделился в беседе с «Известиями» доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Александр Коньков.

Он отметил, что все те ультиматумы, которые в последние дни начинают выдвигать в отношении РФ некоторые европейские лидеры, будто ориентируют на то, что никто из них не заинтересован в переговорах по Украине и в урегулировании в целом.

Политолог отметил, что ЕС может всё еще лелеять планы по нанесению стратегического поражения РФ. Если бы европейские лидеры действительно были бы заинтересованы в политическом урегулировании, они бы не пугали Россию очередными санкциями, добавил он.

«Россия не реагирует на разговор в таком тоне — на угрозы и на попытки продолжать санкционную политику. В адрес России это точно не сработает», — сказал Коньков.

Эксперт добавил, что, если бы в ЕС реально были бы заинтересованы в установлении этого 30-дневного перемирия, диалог с РФ выстраивали бы иным образом.

«А так получается, что они (лидеры ЕС. — Ред.) стремятся развивать спираль насилия такого рода проектами, как на протяжении не только предыдущих трех лет, но и предыдущих 10 лет, когда развивалась антироссийская политика», — подчеркнул политолог.

Укрощение огня: готов ли Киев к прямым переговорам с РФ
Пока украинские власти продолжают ставить ультиматумы, повторяя звучащие из Европы угрозы

11 мая президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия предлагает Украине возобновить 15 мая прямые переговоры в Стамбуле. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский ответил на это ультиматумом — он потребовал прекращения огня с 12 мая. Президент США Дональд Трамп призвал Украину принять предложение РФ незамедлительно, после чего Зеленский написал в Telegram-канале о том, что приедет 15 мая в Турцию на переговоры.

12 мая глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что без прекращения огня невозможно начало переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине.

В тот же день официальный представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус заявил, что, в случае отказа Москвы заключить соглашение о прекращении огня на Украине до конца дня 12 мая, ФРГ введет санкции против России. Президент Франции Эммануэль Макрон также отметил, что ЕС введет больше санкций, если РФ не согласиться на 30-дневное прекращение огня.

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