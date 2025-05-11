Зеленский ответил на предложение Путина о переговорах ультиматумом
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на предложение российского лидера Владимира Путина о начале прямых переговоров, выдвинув ультиматум о прекращении огня.
Украинский лидер подчеркнул, что инициатива президента РФ является положительным знаком, свидетельствующим о том, что российская сторона начала задумываться об окончании конфликта. Он отметил, что прекращение огня — это первый шаг на пути к миру.
«Ожидаем, что Россия подтвердит прекращение огня — полное, длительное и надежное, — начиная с завтрашнего дня, 12 мая, и Украина готова встречаться», — написал Зеленский 11 мая в своем Telegram-канале.
В этот же день Путин в ходе пресс-конференции сообщил, что Россия предлагает Украине возобновить 15 мая прямые переговоры в Стамбуле.
Позже бывший американский разведчик и аналитик Скотт Риттер отметил, что предложение Путина является блестящим маневром и снимает с повестки вопрос о введении 30-дневного перемирия. Он добавил, что заявление президента возвращает инициативу России, позволяя ей диктовать условия украинско-европейско-американскому блоку.