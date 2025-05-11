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В США назвали предложенные Путиным прямые переговоры Киеву блестящим маневром

Аналитик Риттер: Путин, предложив переговоры Киеву, сделал блестящий маневр
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Фото: РИА Новости/Вячеслав Прокофьев
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Предложение президентом России Владимиром Путиным Киеву о проведении прямых переговоров в Стамбуле 15 мая является блестящим маневром и снимает с повестки вопрос о введении 30-дневного перемирия. Об этом 11 мая заявил «Известиям» бывший американский разведчик и аналитик Скотт Риттер.

«Предложение о прямых переговорах снимает с повестки вопрос о 30-дневном перемирии. По-моему, это блестящий маневр Владимира Путина. Он возвращает инициативу России, позволяя ей диктовать условия украинско-европейско-американскому блоку, который не готов и не способен на такой шаг», — подчеркнул Риттер.

По его мнению, практически все страны согласны с Россией в вопросе о необходимости устранить первопричины конфликта для его полного разрешения. Кроме того, аналитик отметил, что предложения Украины, США и Европы не направлены на решение данного вопроса.

«Россия действует, а США, Европа и Украина вынуждены реагировать. Причем они находятся не в выгодной, а в крайне уязвимой позиции, потому что не хотят настоящего мира», — сказал эксперт.

Он добавил, что задачей стран-союзников Украины является не установление мира, а выигрыш времени для того, чтобы продолжить военные действия. Также Риттер обратил внимание на то, что на данном этапе администрация президента США Дональда Трампа, несмотря на всю риторику, продолжает поставлять Киеву вооружение в рамках долгосрочных программ.

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Путин 11 мая в ходе пресс-конференции сообщил, что Россия предлагает Украине возобновить 15 мая прямые переговоры в Стамбуле. Тогда же помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Кремль объявит о том, кто будет участвовать в стамбульских переговорах.

Политолог, подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен, в свою очередь, подчеркнул, что Путин сделал очень сильный, открытый и конструктивный шаг, предложив Киеву возобновить 15 мая прямые переговоры в ходе встречи в Стамбуле.

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