Каллас выдвинула условие для начала мирных переговоров по Украине
Без прекращения огня невозможно начало переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом 12 мая заявила глава евродипломатии Кая Каллас на встрече европейских министров в формате «Веймар+» в Лондоне, комментируя предложение президента РФ Владимира Путина о переговорах с Киевом.
«Если не будет прекращения огня, не может быть и переговоров под огнем», — приводит ее слова телеканал France 24.
Каллас обвинила Россию в нежелании закончить конфликт и заявила, что Москва якобы играет в «политические игры».
Ранее в этот день председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский предпочитает не поиск каких-то приемлемых решений, а наглый ультиматум, если судить по первым откликам на предложение президента РФ Владимира Путина о переговорах в Турции.
11 мая в ходе пресс-конференции Путин объявил, что Россия предлагает Украине возобновить 15 мая прямые переговоры в Стамбуле. В тот же день Зеленский ответил на это ультиматумом — он потребовал прекращения огня с 12 мая.