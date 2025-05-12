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Каллас выдвинула условие для начала мирных переговоров по Украине

Каллас: без прекращения огня не может быть мирных переговоров по Украине
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Фото: REUTERS/Carlos Jasso
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Без прекращения огня невозможно начало переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом 12 мая заявила глава евродипломатии Кая Каллас на встрече европейских министров в формате «Веймар+» в Лондоне, комментируя предложение президента РФ Владимира Путина о переговорах с Киевом.

«Если не будет прекращения огня, не может быть и переговоров под огнем», — приводит ее слова телеканал France 24.

Каллас обвинила Россию в нежелании закончить конфликт и заявила, что Москва якобы играет в «политические игры».

Укрощение огня: готов ли Киев к прямым переговорам с РФ
Пока украинские власти продолжают ставить ультиматумы, повторяя звучащие из Европы угрозы

Ранее в этот день председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский предпочитает не поиск каких-то приемлемых решений, а наглый ультиматум, если судить по первым откликам на предложение президента РФ Владимира Путина о переговорах в Турции.

11 мая в ходе пресс-конференции Путин объявил, что Россия предлагает Украине возобновить 15 мая прямые переговоры в Стамбуле. В тот же день Зеленский ответил на это ультиматумом — он потребовал прекращения огня с 12 мая.

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